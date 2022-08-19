Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для продажи подержанных вещей

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Маркетплейс Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для частных лиц. Сервис "Ozon Объявления" работает как раздел на сайте интернет-магазина. С его помощью граждане могут размещать свои объявления, говорится на сайте Ozon.

"Ozon Объявления" – сервис продажи и покупки новых и б/у товаров. На витрине сервиса вы можете найти объявления физических лиц и уцененные товары продавцов Ozon. Дополнительной регистрации для продажи и покупки товаров не требуется. Достаточно зайти в ваш аккаунт Ozon", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время сервис работает только для пользователей из Ростова-на-Дону. Для пользователей из других регионов опция "Создать объявление" пока недоступна.

В компании подчеркнули, что организация доставки, оплаты и продвижения товаров через новый сервис пока находится в разработке.

Ранее сообщалось, что интернет-магазин Ozon открыл в подмосковном городе Пушкино новый склад, который возьмет на себя нагрузку вместо сгоревшего склада в Истре. На складе будут храниться все категории товаров, за исключением одежды, сумок и книг. В настоящее время площадь здания составляет 52 тысячи квадратных метров, однако осенью ее планируют увеличить в три раза.

