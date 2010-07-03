В Совфеде оценили заявление об адаптации ЕС к контрсанкциям РФ

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В Совфеде раскритиковали заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор ЕС оправился от российских контрсанкций.

"Все говорят, что санкции против России – это плохо, ответное эмбарго России против ЕС – это плохо, все говорят о многомиллиардных потерях. Очень многие из тех, кто занимается реальной экономикой, заявляют, что санкции следует отменить, и надеются на то, что отмена санкций Евросоюза приведет к отмене наших контрсанкций. Я не склонен серьезно воспринимать заявление Могерини", – цитирует RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

Ранее Могерини сообщила, что продовольственный экспорт Евросоюза показал незаурядную устойчивость на фоне контрсанкций. По ее словам, производители продуктов смогли найти альтернативные рынки сбыта. По сравнению с досанкционным 2013 годом агропродовольственный экспорт Евросоюза в минувшем году вырос на 14,6 процента, составив 137,4 миллиарда евро.

Страны Евросоюза ввели санкции против России в 2014 году на фоне конфликта на Украине. После ограничительные меры по ряду причин несколько раз продлевались. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия подчеркивает, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта, а введение экономических санкций считает контрпродуктивным.

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг считает, что Россия побеждает в санкционной войне. Она подчеркнула, что санкции принесли стране большую выгоду и стимулировали рост экономики. В качестве примера она привела российский сельскохозяйственный сектор, который благодаря ограничениям вышел из состояния застоя.

