Сбербанк запустил сервис выдачи денег до зарплаты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Клиенты, которые получают заработную плату на карту Сбербанка, смогут получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализовали с помощью краткосрочного займа, сообщается на сайте банка.
Так, чтобы получить деньги, необходимо подать заявку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Отмечается, что она будет рассмотрена за пару минут. Банк сразу же перечислит денежные средства на карту.
"Получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей. Если клиент берет, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей", – говорится в материале.
Сервис "Деньги до зарплаты" пополнил набор привилегий для клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка. Он находится в разделе "Мои привилегии" в профиле клиента приложения Сбербанка.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотечным кредитам. Повышение составит 0,4 процентных пункта от текущих базовых ставок по ипотеке.
Это касается готового жилья, кредитов на новостройки (за исключением программ "Господдержка-2020"), ссуд на строительство дома и покупку гаража.
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