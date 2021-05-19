Сбербанк запустил сервис выдачи денег до зарплаты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Клиенты, которые получают заработную плату на карту Сбербанка, смогут получить деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализовали с помощью краткосрочного займа, сообщается на сайте банка.

Так, чтобы получить деньги, необходимо подать заявку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Отмечается, что она будет рассмотрена за пару минут. Банк сразу же перечислит денежные средства на карту.

"Получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей. Если клиент берет, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей", – говорится в материале.

Сервис "Деньги до зарплаты" пополнил набор привилегий для клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка. Он находится в разделе "Мои привилегии" в профиле клиента приложения Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотечным кредитам. Повышение составит 0,4 процентных пункта от текущих базовых ставок по ипотеке.

Это касается готового жилья, кредитов на новостройки (за исключением программ "Господдержка-2020"), ссуд на строительство дома и покупку гаража.