Международный инвестбанк переедет в Россию

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Международный инвестиционный банк (МИБ) переедет из Венгрии в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

"В связи с фактическим прекращением членства Венгрии в МИБ продолжать деятельность из штаб-квартиры в Будапеште или на территории Евросоюза невозможно", – указано на сайте МИБ.

Банк предложил Будапешту денонсировать соглашения между МИБ и венгерским правительством. Согласно плану, штаб-квартиру перенесут в Россию. Сейчас МИБ фактически не может проводить финансовые операции из-за санкций США.

Ранее США ввели санкции против МИБ. Это первый раз, когда Вашингтон наложил ограничения против организации из союзного государства. Эксперты считают, что Венгрия может стать следующей жертвой политики США после Украины.

По мнению аналитиков, Белый дом также планирует санкции против окружения венгерского премьер-министра Виктора Орбана. В марте он призывал создать европейскую базу НАТО без США.