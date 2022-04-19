Налоговая служба Великобритании планирует отозвать статус Мосбиржи

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Налоговая служба Великобритании (HMRC) планирует отозвать у Московской биржи статус признанной фондовой биржи. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Британский налоговый орган сегодня, 19 апреля, объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи", – говорится в сообщении.
Подобная мера лишит инвесторов доступа к ряду налоговых выгод, которые они могли бы получить, торгуясь на Московской бирже. При этом уже существующие инвестиции будут защищены.
Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, позволяя квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, торгующиеся на признанных фондовых биржах, при этом имеют право на определенные налоговые льготы.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении до конца 2022 года запрета на приобретение долей в иностранном бизнесе без разрешения Центробанка для россиян и российских компаний.
Позже в пресс-службе регулятора пояснили, что установленный временный запрет на проведение ряда операций без согласования с ЦБ не касается биржевых торгов. Ограничения касаются прямых перечислений на вступление в ООО, вклада в капитал общества и пая в кооперативе.
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