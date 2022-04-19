Россия в марте выдала другим странам госкредиты почти на 82 млрд рублей

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Россия в марте 2022 года выдала двусторонние государственные кредиты другим странам на сумму 81,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Отмечается, что эта сумма в разы превышает показатели за первые два месяца 2022 года. При этом получатели кредитов не раскрываются.

Из отчета казначейства следует, что по состоянию на 1 марта РФ планировала выдать госзаймов другим странам за весь текущий год на сумму 374,9 миллиарда рублей, говорится в материале.

Ранее министерство финансов России опровергло сообщение американской телекомпании CNN о том, что РФ якобы объявила дефолт по госдолгу. В ведомстве подчеркнули, что у РФ достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения своих долговых обязательств.

В Минфине заявили, что главным препятствием для осуществления платежей в иностранной валюте являются ограничительные меры властей США в финансовом секторе, нарушающие контрактные обязательства.

