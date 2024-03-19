19 марта, 13:16Экономика
Экономист рассказал, может ли мир сейчас отказаться от наличных денег
Фото: 123RF/vershininphoto
Мир пока не готов к полному переходу на безналичные расчеты. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Можно ли полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от бумажных денег? Категорически нет. Не только Россия, но и вообще никакая другая страна не может это сделать. Человечество пока не готово к полному переходу на безналичные деньги", – считает специалист.
Экономист пояснил, что существует несколько факторов, которые говорят в пользу наличных.
Еще один плюс бумажных денег заключается в том, что ими можно расплачиваться даже в экстраординарной ситуации.
"Всегда существует угроза какого-нибудь отключения интернета, выхода из строя своего собственного гаджета, который помогает осуществлять оплату. Наличными же можно расплачиваться, даже если ничего не работает. И вообще считается, что на черный день, на какие-то непредвиденные обстоятельства всегда лучше иметь бумажные деньги", – указал эксперт.
Ранее были названы достоинства и недостатки цифрового рубля. В сравнении с безналичным расчетом при использовании этой валюты для физических лиц нет комиссии. Кроме того, цифровой рубль лучше защищен, поскольку хранится непосредственно у регулятора. К минусам же эксперты относят то, что на остаток на цифровом кошельке не начисляются никакие проценты.
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