Экономист рассказал, какую сумму стоит хранить дома в виде наличных

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Дома можно держать в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Наличные могут быть использованы в любой экстраординарной ситуации. К примеру, при безналичных расчетах может отключиться электричество или произойти еще какие-то сбои. Поэтому бумажные деньги должны обязательно быть под рукой", – считает экономист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Лучше оставлять в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Причем необязательно носить их ежедневно с собой в кошельке. Эти деньги могут просто лежать дома.

Экономист посоветовал не тратить бумажные деньги на импульсивные покупки и удовлетворение сиюсекундных желаний. "Наличная форма должна в значительной степени играть роль резерва", – заключил Беляев.

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