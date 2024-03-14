14 марта, 13:41Экономика
Экономист рассказал, какую сумму стоит хранить дома в виде наличных
Фото: 123RF/vershininphoto
Дома можно держать в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Наличные могут быть использованы в любой экстраординарной ситуации. К примеру, при безналичных расчетах может отключиться электричество или произойти еще какие-то сбои. Поэтому бумажные деньги должны обязательно быть под рукой", – считает экономист.
Экономист посоветовал не тратить бумажные деньги на импульсивные покупки и удовлетворение сиюсекундных желаний. "Наличная форма должна в значительной степени играть роль резерва", – заключил Беляев.
Ранее россиянам рассказали, сколько денег можно одалживать другим людям. Рекомендуется ориентироваться на такую сумму, которую не жаль потерять. Отмечается, что многие берут займ легко, однако, даже несмотря на хорошие отношения, отдают его впоследствии с трудом. Во избежание проблем деньги лучше одалживать под расписку.
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