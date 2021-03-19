Прием заявок на получение субсидий для промышленных предприятий Москвы начнется 22 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице 22 марта стартует новый этап приема заявок на получение субсидий для промышленных предприятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, субсидии помогут предприятиям возместить затраты по лизингу, расходы по уплате кредитных процентов на приобретение оборудования, а также на подключение к инженерным сетям.

Он напомнил, что на субсидии могут претендовать все промышленные предприятия, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка.

"Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 миллиарда рублей. Только по итогам 2020 года был заключен 41 договор о предоставлении субсидий на сумму почти 770 миллионов рублей, это почти на четверть больше, чем в 2019 году", – приводятся в материале слова Ефимова.

Предприниматели смогут возместить часть затрат по лизингу. Отмечается, что сумма не должна превышать 100 миллионов в год. Также они могут претендовать на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования, общая сумма не должна превышать 200 миллионов в год.

"В прошлом году мы значительно расширили список возможных получателей этой субсидии – теперь ее может получить любое промышленное предприятие столицы", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Заявку на субсидию для возмещения затрат по лизингу и на уплату процентов по кредиту можно подать с 22 марта по 30 сентября этого года. Заявки на возмещение затрат по подключению к инженерным сетям можно с 29 марта по 30 сентября текущего года.

Ранее Ефимов сообщал, что столица расширяет возможности для поддержки промышленных предприятий. В частности, было введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента.

Кроме того, закон гарантирует сохранение мер поддержки по ранее подписанным инвестиционным контрактам. Это снижение налога на прибыль с 17 до 12,5 процента, обнуление налога на имущество, снижение земельного налога и ставки арендной платы за земельный участок.

Ефимов отметил, что в настоящее время в столице реализуется пять таких проектов. Объем инвестиций в рамках соглашений превышает 7,7 миллиарда рублей. Также по ним планируется создать более 3,7 тысячи рабочих мест.

В 2020 году статус резидента технополиса "Москва" получили 22 высокотехнологичных предприятия. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей.