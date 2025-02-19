Предприятия Москвы нарастили производство пищевой продукции в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По итогам прошлого года московские предприятия нарастили производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также мясной, рыбной, молочной и другой продукции. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого передает портал мэра и правительства Москвы.

По данным Ликсутова, в 2024 году на 8,1% увеличился выпуск мясной продукции, более чем в 1,5 раза – рыбной, на 6,2% – молочной, на 4,2% – хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Отгрузка заказчикам выросла более чем на 20%, превысив 587,5 миллиарда рублей.

В минувшем году компании выпустили свыше 57,8 тысячи тонн мясных и более 48,7 тысячи тонн рыбных изделий, порядка 81,5 миллиона банок овощных консервов, свыше 45 миллионов банок соков, более 18 тысяч тонн сыра, около 262 тысяч тонн муки, примерно 25 тысяч тонн творожных изделий и свыше 498 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

На данный момент в пищевой промышленности работает порядка 320 предприятий, отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. В прошлом году предприятия увеличили в 3,2 раза отгрузку масел и жиров, почти на 12% – молочных изделий, более чем в 1,5 раза – поставку муки, почти на треть – хлебобулочных изделий.

Ранее стало известно, что в Краснопахорском районе ТиНАО появится предприятие по выпуску готовой еды, которое станет частью крупного пищевого кластера. Инвестор занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов.

Площадь будущего здания составит до 76 тысяч квадратных метров, вложат в проект примерно 7,5 миллиарда рублей.