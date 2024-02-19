Уганда обсуждает с РФ сотрудничество в нефтяной сфере и атомной энергетике

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Уганда обсуждает с российской стороной сотрудничество в нефтяной области и сфере атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

В данный момент обсуждается вопрос, как РФ может помочь Уганде построить нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, по словам Одонго, африканское государство рассматривает возможность поддержки со стороны Москвы в развитии других источников энергии.

"У нас есть урановые месторождения, и мы обсуждаем, как мы можем работать вместе, чтобы эксплуатировать эти ресурсы", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Испания и Бельгия стали главными покупателями из Европы сжиженного природного газа РФ по итогам 2023 года, на эти государства пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз.

До этого замминистра экономики Абхазии Теймураз Миквабия сообщил, что правительство страны обратилось к российским властям для решения проблемы с поставками нефтепродуктов в республику.

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