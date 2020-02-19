Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,5%.

Таким образом, цена за баррель составила 59,18 доллара. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На этом фоне рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Доллар опустился до 63,58 рубля, а евро – до 68,64 рубля.

В конце января цена нефти Brent снизилась на 3,3%. Таким образом, цена за баррель составила 56,96 доллара.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

