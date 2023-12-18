ЦБ РФ увеличит лимит суммы по механизму поддержки кредитования МСП с 9 января

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Центробанк РФ намерен увеличить общий лимит в рамках механизма поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) с 9 января следующего года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте регулятора.

"Банк России увеличивает с 9 января 2024 года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с 288,3 до 320 миллиардов рублей", – уточняется в публикации.

Также в сообщении регулятора отмечается, что 256 миллиардов рублей от указанной суммы предназначены для системно значимых кредитных организаций.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. По словам мэра, в 2023 году гранты в Москве начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям.

До этого стало известно, что доля субъектов МСП в Москве выросла до 90%. На столицу приходится седьмая часть всех малых и средних предприятий России – около 900 тысяч.



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