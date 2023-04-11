Госдума продлила срок обращения граждан и МСП за кредитными каникулами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Думские депутаты приняли закон, который продлевает до конца этого года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Об этом информирует РИА Новости.

По действующему закону с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по документам, подписанным до 1 марта прошлого года. Новым законом будет продлен предельный срок обращения подобных заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023-го.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, инициатива продлит кредитные каникулы, которые ранее были введены как "антиковидные". Госдума будет параллельно обсуждать именно "вечный" закон и стремиться одобрить его до завершения весенней сессии. Аксаков уточнил, что если этого не удастся сделать, то инициативу примут в ходе осенней сессии.

Госдума в первом чтении в прошлом году приняла законопроект, который закрепляет право россиян на каникулы по потребительским кредитам. С 1 апреля 2020 года жителям РФ, ИП и субъектам МСП на фоне пандемии COVID-19 предоставили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Такая отсрочка может длиться на период до полугода.

Впоследствии инициативу продлили по 31 марта 2023-го. При этом право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в сферах, больше всего пострадавших от антироссийских санкций.

В начале апреля глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута рассказал, что граждане, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей.

Ранее поступила информация, что банки РФ оформили участникам спецоперации, а также членам их семей кредитные каникулы на 67,5 миллиарда рублей. Помимо этого, в январе 2023-го банки предоставили военнослужащим СВО и их родственникам кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей по 6,8 тысячи кредитов.

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