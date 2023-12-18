В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

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Правительство России одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК.

Данный законопроект был согласован Центробанком, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. В Росфинмониторинге сообщили, что лимит будет равен 100 тысячам рублей или эквиваленту в зарубежной валюте.

Инициатива распространяется на людей, которые прошли упрощенную идентификацию личности. В случае, если физическому лицу потребуется за один раз перевести сумму, превышающую 100 тысяч рублей, ему будет необходимо пройти процедуру полной идентификации, что позволит переводить за раз до 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что граждане, которые имеют высокий уровень риска на антиотмывочном сервисе Центробанка "Знай своего клиента", не смогут пользоваться платформой цифрового рубля. Такое заявление сделал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

До этого полномочиями контролировать продажу валютной выручки наделили Росфинмониторинг. По указу Владимира Путина ведомство сможет информировать Центробанк РФ, Федеральную таможенную и Федеральную налоговую службы о случаях нарушения закона в сфере продажи валюты.



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