Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

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Россиян с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей обяжут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Впервые уплатить такой налог россияне должны в 2022 году. Сделать это нужно буде до 1 декабря на основе уведомлений, направленных налоговыми органами за предыдущий год.
Доходы россиян по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в банках, выплаченный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Его рассчитывают как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Центробанка, установленной на 1 января.
17 декабря Банк России в седьмой раз повысил ключевую ставку. Она увеличилась на 1 процентный пункт и теперь составляет 8,5% годовых и соответствует уровню сентября – октября 2017 года. В предыдущий раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября 2021.
Ранее стало известно, что Банк России в январе 2022 года планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля, который задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным. Предполагается, что использовать цифровой рубль можно будет для оплаты как в Сети, так и офлайн. При этом россиянам будет доступен расчет с помощью системы быстрых платежей.
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