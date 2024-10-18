Глава ФНС Егоров заявил, что проблему кадров можно решить за счет госсектора

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Госсектор может стать поставщиком кадров для отраслей, испытывающих нехватку специалистов, благодаря высвобождению сотрудников через внедрение новых технологий, включая искусственный интеллект. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на сессии Московского финансового форума.

Также Егоров выразил сомнение в том, что автоматизация и искусственный интеллект уже привели к уменьшению количества предприятий.

"Пока что-то это не сказывается на штатной численности, хотя рутинных процессов у нас громадье", – отметил он.

По мнению главы ФНС, в ближайшем будущем многие рабочие процессы будут переведены в цифровой формат, однако выбор технологий на данный момент остается за людьми. Сотрудники и руководители сами выбирают, кто будет заниматься рабочим процессом и как именно он будет реализован.

Ранее IT-специалист Андрей Рыбников заявил, что использование нейросетей не уменьшит число рабочих мест. По его мнению, к 2030 году автоматизация затронет до 800 миллионов рабочих мест, однако это не приведет к массовым увольнениям.

Новые технологии, наоборот, смогут помочь сотрудникам лучше выполнять свои обязанности и обеспечат им новые возможности для развития, подчеркнул эксперт.