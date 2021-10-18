В России рекордно подорожали овсяные хлопья

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В России рекордно подорожали хлопья для овсянки. В августе цена на геркулес увеличилась до 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре – до 80,9 рубля, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Планку в 80 рублей цена преодолела впервые с 2000 года. Увеличение стоимости также коснулось овсяных каш и хлопьев быстрого приготовления – до 94 рублей за килограмм. По информации представителя торговой сети "Лента", в этом году поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20%.

Кроме того, в России подорожала и гречка. В качестве одной из причин называют засуху в регионах Поволжья и Урала. Но, по оценке Национального союза агростраховщиков (НСА), объективных причин для дефицита гречки в стране нет.

Ранее сообщалось, что цены на шоколад в России выросли на 10–30% с декабря 2020 года.

По словам эксперта, рекордный рост цен на ряд продовольственных товаров вынуждает производителей повышать отпускные цены, что приводит к увеличению стоимости шоколада на прилавках магазинов.