Силуанов пошутил о бокале вина в обед, рассуждая о производительности труда

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

В Москве пора вводить традицию "бокала вина в обед", пошутил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

С главой Минфина дискутировал Сергей Собянин, который сравнил производительность труда Германии и Италии с показателями Москвы. Мэр указал, что при близком уровне производительности немцы имеют большой обеденный перерыв, который проводят с бокалом пива. В это же время граждане Италии имеют полуденный перерыв на сон.

"Я вот одного не понимаю: раз производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не выпиваем по бокалу вина в Москве?" – цитирует Силуанова RT.



После небольшой паузы министр добавил, что, возможно, россияне все-таки работают больше, чем европейцы.

Глава города ранее выразил надежду, что в данный период экономика столицы находится на самой низкой точке роста, которая позже перейдет к положительной динамике. По его словам, налоговые изъятия и ситуация с процентной ставкой сказывается на инвестиционной активности, но говорить о рецессии не приходится.

В частности, рост наблюдается по всем направлениям экономики Москвы, включая инвестиции, промышленное производство и торговлю.

