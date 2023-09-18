В России улучшат условия погашения просроченных кредитов

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Гражданам РФ улучшат условия погашения просроченных ссуд, разрешив оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующие поправки к закону о потребительском кредите.

Документ уже был согласован в кабмине и в данный момент готовится ко второму чтению. В Минюсте РФ сообщили, что изменения также позволят повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект установит более благоприятную для клиента очередность погашения платежей.

К примеру, новые правила дают право заемщику по возможности быстрее закрыть кредит и не допустить закабаления, когда клиенту пришлось бы бесконечно выплачивать исключительно штрафы и проценты.

Вместе с тем, как подчеркнул председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев, перестройка IT-систем и переналадка процессов потребует огромных расходов от банков и микрофинансовых организаций.

Ранее эксперт сообщила, что банки будут реже выдавать кредиты россиянам, долговая нагрузка которых составляет более 50%, то есть тем, кто отдает на погашение задолженности более половины от своего дохода.

До этого сообщалось, что Минфин РФ поддерживает идею льготных условий по предоставлению кредитных каникул многодетным заемщикам, однако считает падение дохода на 15% недостаточным основанием для послаблений по оплате долга.

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