Минфин назвал падение дохода на 15% недостаточным для предоставления кредитных каникул

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Минфин РФ поддерживает идею льготных условий по предоставлению кредитных каникул многодетным заемщикам, однако считает падение дохода на 15% недостаточным основанием для послаблений по оплате долга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо замглавы ведомства Владимира Колычева, адресованное первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой.

С соответствующей инициативой Лантратова выступила еще в июле этого года. Тогда она предлагала закрепить право многодетного заемщика оформить кредитные каникулы, если его доход за месяц сократился более чем на 15% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год.

"Полагаем, что снижение доходов заемщика <...> на 15% <...> само по себе (без учета показателя долговой нагрузки), не говорит о существенном снижении платежеспособности и наличии затруднений в исполнении принятых заемщиком на себя обязательств", – прокомментировал идею депутата Колычев, отметив однако, что в целом Минфин поддерживает идею Лантратовой.

По словам замминистра, по данным за один месяц не всегда можно судить об отсутствии возможности исполнения кредитных обязательств. Падение дохода может быть кратковременным и вызванным, например, временной нетрудоспособностью, нахождением в неоплачиваемом отпуске, снижением выручки – если речь идет об индивидуальных предпринимателях – и другими подобными факторами.

Ранее в России утвердили закон о бессрочном праве граждан на кредитные каникулы. Согласно документу, россияне, чей доход упал более чем на 30%, а также жители пострадавших от ЧС территорий, смогут однократно за период погашения долга брать отсрочку по платежам продолжительностью не более полугода. При этом проценты продолжат начисляться. Также предусмотрены лимиты по объемам займов.



Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы