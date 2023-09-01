Эксперт рассказала, кому в России будут реже выдавать кредиты

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Банки будут реже выдавать кредиты россиянам, долговая нагрузка которых составляет более 50%, то есть тем, кто отдает на погашение задолженности более половины от своего дохода. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяну Белянчикову, которая прокомментировала введение Центробанком надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.

Эксперт отметила, что в первую очередь это скажется на тех, кто впервые оформляет кредит, но уже обременен финансовой нагрузкой. По ее словам, из-за введения надбавок разрыв между благополучными и рисковыми заемщиками станет еще больше. При этом она добавила, что некоторые клиенты не одобрят такое нововведение, однако это поможет повысить устойчивость банков.

Кроме того, Белянчикова не отрицает, что банки при выдаче больших сумм россиянам будут требовать выплату залога.

Ранее в России утвердили закон о бессрочном праве граждан на кредитные каникулы. Согласно документу, россияне, чей доход упал более чем на 30%, а также жители пострадавших от ЧС территорий смогут однократно за период погашения долга брать отсрочку по платежам продолжительностью не более полугода. При этом проценты продолжат начисляться. Также предусмотрены лимиты по объемам займов.

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