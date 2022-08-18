Курс евро опустился ниже 60 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 27 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:53 по московскому времени европейская валюта потеряла 1,76 рубля, достигнув отметки в 59,91 рубля, американская снизилась на 1,63 рубля, до 59,12 рубля.

Ранее стало известно, что физические лица в июле купили валюту на рекордные 237,1 миллиарда рублей на Московской бирже. Сумма покупок с июня по июль выросла с 176,1 до 237,1 миллиарда рублей.

В Банке России клиентам порекомендовали детальнее ознакомиться с рисками задержек переводов и хранения иностранной валюты на счетах в организациях недружественных стран перед ее приобретением.

До этого старший риск-менеджер "Алго Капитала" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.

