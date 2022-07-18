Центробанк РФ объявил официальные курсы доллара и евро на 19 июля

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро к рублю на вторник, 19 июля, передает РИА Новости.
Курс американской валюты снизился на 1,2707 рубля и достиг уровня 56,5616 рубля. Европейская валюта в рамках курса ЦБ базируется на уровне 57,1526 рубля (снижение относительного предыдущего показателя составило 73,25 рубля).
Официальные курсы евро и доллара устанавливает Банк России. В этом регулятор опирается на рыночные курсы Московской биржи.
Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов рассказал о специфике влияния санкций на мировой финансовый рынок. По словам эксперта, снижение курса и роли доллара связано с развитием альтернативных экономик на фоне санкций против России.
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