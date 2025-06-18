Товарооборот России и Японии вырос на 10% в мае

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Товарооборот между Россией и Японией увеличился на 10,02% в мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил примерно 101,37 миллиарда иен (примерно 697,3 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Основными категориями в товарообороте двух стран стали японские автомобили (18,22%) и российские энергоносители (46,79%). Поставки машин в Россию сократились на 8,4%, запчастей – на 21%. Тем не менее закупки российского газа и угля выросли на 36,9 и 5% соответственно.

Ранее МИД России выразил решительный протест посольству Японии в Москве из-за проведения тренировочных стрельб в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко, остров Хоккайдо, без предварительного уведомления для иностранных кораблей и судов.

Кроме того, ведомство призвало Японию предоставить информацию о произошедшем и принять все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.