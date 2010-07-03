Составлен рейтинг самых дорогих землевладений России

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. На первой строчке рейтинга оказался "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева" – компания, принадлежащая семье экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Стоимость владения оценивается в 68,5 миллиарда рублей.

Второе место занял ростовский агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (45,6 миллиарда рублей). Третье – московский "Мираторг" Александра и Виктора Линников, оцененный в 45 миллиардов рублей.

В рейтинг также вошли Андрей Гурьев, Олег Дерипаска, Вадим Мошкович, Игорь Худокормов. Суммарно двадцатка крупнейших землевладельцев России контролирует 7,87 миллиона гектаров земель сельхозназначения на 471,7 миллиарда рублей.

В апреле Forbes составил рейтинг самых богатых российских бизнесменов. На первой строчке оказался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Состояние Михельсона оценивается в 24 миллиарда долларов. На втором месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. По версии издания, его состояние оценивается в 21 миллиард долларов. На третьем месте оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов).

Также Forbes составил список самых дорогих и экстравагантных покупок российских миллиардеров. В частности, по данным издания, Владимир Лисин приобрел замок XVII века на севере Шотландии, а Дмитрий Рыболовлев преподнес в подарок дочери два острова в Ионическом море. В рейтинг Forbes также попал глава "Реновы" Виктор Вексельберг. Он стал обладателем крупнейшей в мире коллекции ювелирных работ Фаберже.

