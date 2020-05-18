Эксперты прокомментировали колебания стоимости нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что колебания цен на нефть могут продолжаться, пока не восстановится спрос на нефтепродукты. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его мнению, при самом позитивном раскладе стабильного роста цен до приемлемого уровня раньше середины осени ожидать не стоит. Самый верный способ избежать колебаний – отказаться от доллара в международных расчетах в пользу твердого золотого эквивалента, полагает член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

"Если страны будут отказываться от доллара и переходить к твердому золотому эквиваленту – к этому готовятся многие страны мира, в том числе Россия, то одна тонна нефти должна стоить 10 граммов золота. И все, никаких колебаний цен не будет. Если в долларах за последние 20 лет цена нефти менялась в 10 раз, то в золоте – только в 2,5 раза", – объяснил он.

18 мая мировые цены на нефть вновь начали бить месячные рекорды. По данным торгов на 2:03, стоимость нефти Brent за баррель составила 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 2,85% – до 30,36 доллара.

Спустя несколько часов баррель Brent стоил 33,59 доллара, увеличившись на 3,35%, цена WTI возросла на 4,17% – до 30,75 доллара. Июньские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 4,35% – до 30,71 доллара.

В мае вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Оно предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года. На каждой ступени государства – участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин прогнозирует, что ее стоимость в 2020-м составит в среднем 30 долларов, а следующем году – "немногим больше".