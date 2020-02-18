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Экономика

18 февраля, 10:30

Курс рубля заметно снижается к доллару и евро

экономика финансы

Фото: depositphotos/valphoto

Курс рубля начал заметно снижаться по отношению к доллару и евро. Это произошло на фоне падения нефтяных котировок, информирует РИА Новости.

Так, доллар по состоянию на 10:03 мск вторника вырос на 27 копеек и стал стоить 63,74 рубля. Курс евро увеличился на 33 копейки – до 69,06 рубля.

Отмечается, что апрельский фьючерс на нефть марки Brent также снижается уже до 57,07 доллара за баррель, то есть на 1,04%.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

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