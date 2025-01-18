Times: каждые 45 минут Великобританию покидает один долларовый миллионер

Фото: depositphotos/wittayayut

Каждые 45 минут Великобританию покидает один миллионер, эксперты связывают это с приходом к власти лейбористов и новой налоговой политикой, сообщает издание Times со ссылкой на данные аналитической фирмы New World Wealth.

Согласно подсчетам, Великобритания потеряла почти 11 тысяч миллионеров в 2024 году, что на 157% больше, чем в 2023 году. Отмечается, что фактическое число уехавших еще выше, поскольку чистый итоговый показатель также учитывает миллионеров, прибывших в Великобританию.

Отток аналитики связывают с обеспокоенностью в стране в связи с новым налоговым планом, которым лейбористы "изгоняют международных инвесторов и наносят ущерб экономике", отмечает издание.

В основном миллионеры переезжают в ОАЭ и другие европейские страны, такие как Италия и Швейцария.

На фоне оттока миллионеров определенное беспокойство начинают испытывать местные торговцы предметами роскоши, которые также рассматривают переезд за границу вслед за своими клиентами, заключили в издании.

Новый финансовый план Великобритании заключается в привлечении в казну 40 миллиардов фунтов за счет повышения налогов. Это в меньшей степени ориентировано на крупный бизнес и предполагает повышение налогообложения наиболее богатых жителей страны. Руководители более 80 британских торговых сетей уже выразили в письме к ней опасения по поводу экономических последствий представленного бюджета.

Ранее сообщалось, к концу 2024 года рейтинг правящей в Британии Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя со времен Второй мировой войны. Сейчас партию поддерживают только 26,6% граждан Британии. При этом по рейтингу лейбористы все еще обходят Консервативную партию на 0,5%.

Отмечается, что в январе 2024 года рейтинг Лейбористской партии составлял 44%, они опережали консерваторов на 19%.

Новость дополняется