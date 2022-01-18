Росстат опубликовал данные о зарплатах чиновников в 2020 году

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Зарплата российских чиновников в 2020 году выросла на 9,2%. Этот показатель на 28% превысил среднюю зарплату по стране, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Средняя зарплата гражданских госслужащих составила 65 800 рублей. Годом ранее этот показатель был на уровне 60 200 рублей. При этом средняя зарплата в стране в 2020 году составляла 51 300 рублей.

В центральных аппаратах федеральных госорганов выплаты повысились на 4,8%, до 146 700 рублей. Несмотря на повышение размера вознаграждения, фонд зарплаты не увеличился. Это связано с плановым сокращением кадров: по сравнению с концом 2019 года число госслужащих уменьшилось на 9,2%.

В Минтруде отметили, что такие меры связаны с процессом оптимизации. Проект предполагал сокращение центральных аппаратов на 5%, а территориальных органов – на 10% в первом квартале 2021 года.

Ранее сообщалось, что индексация зарплат россиянам возможна, однако это приведет к издержкам в бюджетном секторе и нагрузке на фонд оплаты труда из-за высокой инфляции. Директор ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что можно уступить давлению инфляции и поднять доходы и зарплаты россиян.

