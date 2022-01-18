Российский инвестиционный форум перенесли на более поздний срок из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Российский инвестиционный форум (РИФ) перенесли с февраля 2022 года на более поздний срок из-за коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится", – сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

В 2020 и 2021 годах форум также не проводился из-за ситуации с COVID-19. Планировалась, что РИФ пройдет в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года. Темой должно было "Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы".

Ранее Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей. Он также призвал принять дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 и обеспечить достаточность лекарств в регионах.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

