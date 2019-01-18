Эксперт оценил намерение "Нафтогаза" продолжать поиски активов "Газпрома" для ареста

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Глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал намерение "Нафтогаза" продолжить поиски активов "Газпрома" для ареста.

"Они давно пытаются арестовывать активы, смысл заключается в том, что "Газпрому" запрещают продавать пакеты акций в Nord Stream, например", – заявил Правосудов RT.

Он считает, что Украина хочет получить деньги, не дожидаясь апелляции "Газпрома", но "пока это у них получается не очень". По мнению эксперта, "суета вокруг активов ни к чему не приведет".

17 января глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания добилась ареста зарубежных активов "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Спустя несколько часов "Газпром" сообщил, что швейцарский суд отменил арест акций "Газпрома" в компаниях Nord Stream и Nord Stream 2. На следующий день в "Нафтогазе" ответили, что продолжат искать активы "Газпрома" для взыскания с него 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что аресты активов российской компании не повлияют на ее деятельность. Он также напомнил, что активы нельзя арестовать, пока не будет удовлетворена апелляция российской компании.