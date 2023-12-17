Стало известно, когда снизятся цены на вторичное жилье в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Снижение цен на вторичное жилье в России ожидается в 2024 году. Стоимость квартир может упасть на 10%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов рынка.

Директор направления "Вторичный рынок" компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома, комментируя ситуацию на рынке недвижимости, предположил, что в 2024 году число сделок с "вторичками" может сократиться до 30%. В связи с этим предложения упадут в цене примерно на 10%.

Однако в декабре 2023 года цены на вторичное жилье в крупных регионах России выросли примерно на 1,1% в сравнении с ноябрьскими показателями, сообщают специалисты "Циан. Аналитики". Стоимость квадратного метра достигла 137,6 тысячи рублей.

В "Авито Недвижимости" считают, что рост в целом по России составил 10,9% за год. Средняя стоимость "вторички" достигла 4,85 миллиона рублей.

Самый большой рост на жилье такого типа зафиксировали в Челябинске – до 97,6 тысячи рублей за квадратный метр (+4,1%). В Санкт-Петербурге между тем прирост оказался меньше – 1,3%, однако стоимость жилья значительно выше – 185,4 тысячи рублей за "квадрат".

Ранее в России зафиксировали новый рекорд по объему нераспроданного жилья в новостройках. Показатель составил 71,1 миллиона квадратных метров. Он побил данные 2020 года.



"Москва сегодня": цены на квартиры могут снизиться на 10% в 2024 году