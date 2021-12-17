Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 17 декабря

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В пятницу, 17 декабря, рубль символически снизился к доллару и евро вслед за нефтью в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами на завтра вырос на 7 копеек, составив 73,82 рубля. Евро увеличился на 2,5 копейки – до 83,6 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent упал в цене на 1,03% – до 74,25 доллара за баррель.

Руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал, что в 2022 году курс рубля будет зависеть от решений Банка России. Кроме этого, на стоимость российской валюты окажут влияние действия регуляторов развитых стран.

Ожидается, что в следующем году российская валюта будет торговаться в районе 70–77 рублей за доллар. При этом курс евро составит от 79 до 87 рублей. Также рубль может краткосрочно упасть ниже прогнозируемого диапазона в случае обострения геополитической ситуации или усиления санкций.