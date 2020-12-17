Bloomberg поставил Россию на второе место рейтинга перспективных экономик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия заняла второе место в рейтинге перспективных развивающихся рынков по версии издания Bloomberg за 2021 год. Об этом сообщает издание РБК.
Исследователи высоко отметили хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль. Кроме того, у России самая низкая доля государственного долга (14%).
Эксперты вычислили, что разница между внешними финансовыми активами и обязательствами страны составляет 30% от ВВП. В перспективе, в 2021 году, экономика РФ укрепится на 3%.
В своей работе специалисты Bloomberg проанализировали 17 стран с развивающимися рынками. К рассмотрению принимались 11 показателей экономического и финансового состояния этих стран.
Аналитики отмечают, что наилучшие перспективы экономического развития сохраняются у Таиланда – он возглавляет рейтинг. В стране почти нет карантинных ограничений, существуют хорошие валютные резервы, а инвестиционная позиция составляет 8% от ВВП.
Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса падение ВВП в России ниже, чем показатели стран Европы и США.
Путин признался, что проблема с ценами на продукты в РФ его задела
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