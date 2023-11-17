РФ в сентябре увеличила вложения в американские госбумаги до 73 млн долларов

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Россия в сентябре увеличила вложения в американские государственные облигации до 73 миллионов долларов. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Минфина США.

Уточняется, что показатели выросли более чем в два раза по сравнению с августом. Тогда объем вложений составил 31 миллион долларов.

В сообщении добавили, что в сентябре на долгосрочные гособлигации во вложениях России пришелся 61 миллион долларов, на краткосрочные – 12 миллионов долларов.

Между тем дефицит бюджета Штатов в завершившемся 2023 финансовом году составил 1,7 триллиона долларов. Дефицит бюджета соответствует 6,3% ВВП страны.

Кроме того, в сентябре государственный долг США достиг новых рекордных значений, составив 33,044 триллиона долларов. В начале октября он обновил исторический максимум и превысил 33,442 триллиона долларов.

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