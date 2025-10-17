Кабмин РФ продлил возможность заключения соглашений о стабилизации цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство продлило возможность заключения соглашений о стабилизации цен на продовольствие до 31 декабря 2029 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на потребительском рынке, поскольку механизм таких соглашений предполагает принятие хозяйствующими субъектами добровольных обязательств по снижению и неповышению цен на востребованные или социально значимые товары.

По информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на октябрь этого года, соглашения заключили в 71 российском регионе с участием 14 546 хозяйствующих субъектов. Среди них – 292 производителя, 51 оптовая организация, 14,1 тысячи организаций торговли, 100 аптечных сетей и 3 АЗС.

Ранее в Росстате заявили о снижении цен на продукты питания. Например, стоимость моркови в сентябре снизилась на 16,6%, на картофель – на 15,2%, на репчатый лук – на 14,8%. В среднем за месяц плодоовощная продукция подешевела на 3,5%.