Центробанк России предложил ввести "период охлаждения" по потребкредитам до 48 часов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России предлагает ввести "период охлаждения" по потребительским кредитам и займам, согласно которому человек может отказаться от продукта после подписания договора в течение определенного времени. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, если сумма кредита составляет менее 50 тысяч рублей, то "период охлаждения" не будет вводиться. Однако уже для сумм в размере от 50 до 200 тысяч рублей он будет устанавливаться на 4 часа, а для кредитов, превышающих этот порог, – на 48 часов.

При этом предполагается, что "период охлаждения" не будет применяться к ипотечным и автокредитам, а также к образовательным кредитам с участием государства.

Эта инициатива была направлена в Минфин России для разработки соответствующего законопроекта. Такое предложение, по мнению регулятора, позволит банкам тщательнее проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если финансовое учреждение заподозрит, что займ оформляется под воздействием злоумышленников, то заемщик будет предупрежден об этом.

С 25 июля в России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками средств. Клиенты получат украденные деньги в том случае, если банк не направил уведомление о совершении перевода и средства были перечислены мошенникам без их согласия.

Кроме того, банкам придется перевести средства на счет клиента, если он потерял карту или ей воспользовались без его согласия.

