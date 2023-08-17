Группа "М.Видео – Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально значимой техники

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Группа "М.Видео – Эльдорадо" в связи с ослаблением российской валюты заморозила на два месяца с возможностью продления цены в 30 товарных группах социально значимой техники на минимальном уровне июля. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет в том числе об устройствах, которые необходимы для учебы. Ретейлер уточнил, что по минимальным ценам июля можно купить ноутбуки, мобильные телефоны, смартфоны и внешние аккумуляторы. Подобная инициатива была реализована с помощью Минпромторга РФ и Федеральной антимонопольной службой по стабилизации ценовых условий в России.

"Инициатива рассчитана на два месяца с возможностью продления в зависимости от развития ситуации", – говорится в сообщении.

15 августа в связи с ослаблением российской валюты Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.

Уже в четверг, 17 августа, рубль начал опускаться. Так, доллар упал ниже 94 рублей, а евро – ниже 102 рублей.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%