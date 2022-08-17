Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 млрд долларов в первом полугодии

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Норвежский Нефтяной фонд потерял 173 миллиарда долларов по итогам первого полугодия 2022 года. Это – 14,4% от стоимости всех его активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"Государственный пенсионный фонд в первом полугодии 2022 года (понес убыток. — Прим. ред.) в размере 14,4%, что соответствует 1,68 триллиона норвежских крон", – говорится в сообщении фонда.

Глава организации Николай Танген заявил, что негативное влияние на рынок оказали растущие проценты по займам, высокая инфляция и спецоперация РФ на Украине. Влияние на стоимость активов также оказало ослабление норвежской кроны.

Сообщается, что Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.

Ранее обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Европу, лишившуюся интенсивных поставок российского газа.

Как отметил автор, многочисленные реки и водохранилища позволяют Норвегии обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии. Тем не менее необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.

По словам обозревателя, это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.