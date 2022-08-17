Нефтяной фонд Норвегии потерял 173 млрд долларов в первом полугодии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Норвежский Нефтяной фонд потерял 173 миллиарда долларов по итогам первого полугодия 2022 года. Это – 14,4% от стоимости всех его активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
"Государственный пенсионный фонд в первом полугодии 2022 года (понес убыток. — Прим. ред.) в размере 14,4%, что соответствует 1,68 триллиона норвежских крон", – говорится в сообщении фонда.
Глава организации Николай Танген заявил, что негативное влияние на рынок оказали растущие проценты по займам, высокая инфляция и спецоперация РФ на Украине. Влияние на стоимость активов также оказало ослабление норвежской кроны.
Сообщается, что Нефтяной фонд Норвегии решил заморозить инвестиции в России из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года.
Ранее обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который "добьет" Европу, лишившуюся интенсивных поставок российского газа.
Как отметил автор, многочисленные реки и водохранилища позволяют Норвегии обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии. Тем не менее необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах оказались на рекордно низком уровне.
По словам обозревателя, это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: