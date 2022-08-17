Lindt не рассматривает альтернативные сценарии ведения бизнеса в РФ

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Компания Lindt&Spruengli объявила, что не будет рассматривать альтернативные сценарии ведения бизнеса в России. Об это сообщается в официальном заявлении производителя, передает ТАСС.

"Мы полностью прекратили прямые поставки продукции и на данный момент не рассматриваем никаких альтернативных сценариев ведения бизнеса в России", – объяснили в представительстве компании.

В организации добавили, что решение об уходе с российского рынка было принято после тщательной оценки и обусловлено отсутствием стабильной и предсказуемой бизнес-среды.

Производитель шоколада и других кондитерских изделий Lindt&Spruengli 16 августа объявил о намерении покинуть российский рынок. В компании заявили, что поддержат российских сотрудников, а процедуру ухода из РФ проведут в соответствии с местным законодательством.

В российском министерстве сельского хозяйства заявили, что уход Lindt&Spruengli не приведет к сокращению ассортимента, в том числе за счет развития российских марок шоколада и кондитерских изделий.