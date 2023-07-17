Купюры номиналом 5 и 10 рублей начали появляться в обороте в Московском регионе

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В Москве и Московской области начали появляться в обороте купюры номиналом 5 и 10 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

"Банкноты номиналом 5 и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области", – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе регулятора отметили, что бумажные купюры не станут заменой монетам того же номинала. Находиться в обращении будут два вида наличных средств.

До этого купюры номиналом 5 и 10 рублей печатались в 2000-х годах. Их решили заменить на монеты из-за быстрого изнашивания.

Кроме того, в ближайшее время в Москве и Подмосковье в обороте появятся новые сторублевые купюры. Дизайн наличных отличается от выпущенных в 1997 году, сами купюры имеют более усовершенствованную защиту. Сейчас они уже распространяются в других регионах страны.

Ранее стало известно, что лимит кошелька, где, как предполагается, будут храниться цифровые рубли россиян, составит 300 тысяч рублей. Цифровой рубль станет третьей формой денег в стране.



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