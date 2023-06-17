Участники ПМЭФ подписали соглашений на почти 4 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Участники ПМЭФ-2023 подписали по его итогам соглашений на сумму почти 4 триллиона рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил помощник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму <...> 3 триллиона 860 миллиардов рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний", – цитирует его ТАСС.

В этом году в форуме приняли участие 150 делегаций из 130 стран мира, в том числе и недружественных. В прошлый раз мероприятия ПМЭФ посетили 14 тысяч человек, а в этот – на три тысячи больше.

Накануне на полях ПМЭФ мэр Москвы Сергей Собянин подписал с властями Калмыкии и Орловской области соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов. Договоренности будет действовать пять лет.



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