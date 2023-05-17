Экономист спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей в июне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в июне будет находиться в районе 80 рублей. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Во вторник, 17 мая, курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей. По данным площадки на 11:19, доллар достигал уровня 80,79 рубля.

По словам Беляева, в июне вряд ли возможны существенные скачки курса американской валюты.

"Курсообразование зависит от состояния экономик двух стран. В данном случае России и США. Мы понимаем, что у нас никаких радикальных изменений в экономике не произойдет, я имею в виду отрицательных. Могут быть какие-то движения наверх, в плюс. В Америке, я думаю, вопрос с предельной суммой государственного долга, который определил курс доллара на прошлой неделе, решится", – отметил экономист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Поскольку равновесие сейчас установилось на уровне 80 рублей за доллар, то в июне можно ожидать такое же равновесное положение. Могут быть какие-то колебания под влиянием информационного воздействия, долгосрочных факторов. Плюс-минус один рубль в одну или другую сторону. Может, по каким-то дням размах окажется чуть больше или меньше. Но центральный курс будет в районе 80 рублей за доллар.

Ранее известный инвестор Джим Роджерс заявил, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим государством-должником за всю историю. В связи с этим люди стали отказываться от американской валюты. По словам эксперта, так как у доллара могут возникнуть проблемы, многие теперь задумываются, нужен ли он им.

