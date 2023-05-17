Курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей

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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торговой площадки, курс американской валюты повысился на 21 копейку, до 80,61 рубля.

В то же время курс юаня увеличился на 1 копейку и достиг 11,50 рубля. Курс евро подрос на 27 копеек, до 87,79 рубля.

Накануне курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 68 копеек, до 87,08 рубля впервые с 4 мая. При этом курс доллара вырос на 72 копейки, до 79,87 рубля. В то же время курс юаня подрос на 8 копеек.

