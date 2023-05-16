Курс евро превысил 87 рублей впервые с 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 68 копеек, до 87,08 рубля впервые с 4 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом курс доллара на 07:24 по московскому времени вырос на 72 копейки, до 79,87 рубля. В то же время курс юаня подрос на 8 копеек. Теперь стоимость китайской валюты составляет 11,46 рубля.

Однако минутами ранее доллар подорожал до 80 рублей – максимума со 2 мая, после чего опустился.

Накануне курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая. К 10:42 по московскому времени американская валюта подскочила на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

При этом курс юаня при этом повысился на 24 копейки, до 11,36 рубля, а евро – на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.



Курс рубля резко менялся на минувшей неделе