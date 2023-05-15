Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая. К 10:42 по московскому времени американская валюта подскочила на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

Курс юаня при этом повысился на 24 копейки, до 11,36 рубля, а евро – на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.

10 мая российская валюта продемонстрировала укрепление, курс доллара в ходе торгов упал ниже 76 рублей впервые с 23 марта. В этот же день курс евро опустился ниже 84 рублей. Последний раз подобный показатель фиксировали 3 апреля.

До этого экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько объяснил закрепление российской валюты тем, что инвесторы не верят в безоговорочное лидерство доллара. За последние 20 лет доля американских долларов в мировых резервах центральных банков сильно сократилась, отметил он.



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