Самолет грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" доставил в Москву более 2 тонн инсулина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самолет Ил-76 российского грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" доставил в столицу более 2 тонн инсулина. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, такой объем позволит обеспечить жизненно необходимым лекарством 30 тысяч пациентов.

"Перевозчик заключил с правительством столицы соглашение в рамках комиссии по повышению устойчивости экономики под руководством Сергея Собянина. До конца года самолетами компании планируется доставить в столицу около 20 тысяч тонн грузов", – подчеркнул Ликсутов.

Он добавил, что заказ правительства Москвы поможет поддержать крупнейший в России гражданский парк грузовых воздушных судов, а также гарантирует доставку критически важных для жителей грузов. Общий объем транспортного заказа со стороны столицы составит около 9,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр". Соглашение о сотрудничестве между Москвой и крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России было подписано 1 апреля 2022 года по поручению Владимира Путина.

Заказчиком регулярных грузоперевозок между столицей и другими городами РФ выступает правительство Москвы. Оператором является компания "Волга-Днепр". В документе уточняется, что грузовые перевозки также будут осуществляться в ряд зарубежных стран, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

Правительство Москвы совместно с кабмином РФ планирует оказывать содействие в оперативном получении необходимых разрешений на международные перелеты и таможенном оформлении грузов.

