Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

10:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Возможность подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт может обернуться новыми видами мошенничества, предупредила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы приветствуем стремление финансового рынка к развитию и созданию новых сервисов для потребителя. Но считаем важным соблюдение принципа добровольности подключения к такой услуге и обязательное предупреждение о возможных ее рисках", – сказала эксперт.
Лазарева подчеркнула, что нельзя быть уверенным в том, что этим инструментом не попробуют воспользоваться злоумышленники.
Она выразила мнение, что мошенники с помощью методов социальной инженерии будут уговаривать граждан генерировать и передавать им QR-коды на снятие наличных в банкоматах. А чтобы избежать ответственности, они будут использовать подставных третьих лиц.
Однако, по ее словам, в таком случае злоумышленника поможет вычислить камера видеонаблюдения, установленная на банкомате.
Ранее СМИ сообщали, что ряд российских банков с 2022 года начнет внедрять функцию по снятию денег в банкоматах с чужой карты. В мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет получить эти деньги в банкомате.
До этого в МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян. Основным и наиболее опасным способом является хищение денежных средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.
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