Российские банки намерены запустить сервис для снятия денег с чужих карт

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Ряд российских банков с 2022 года начнет внедрять функцию по снятию денег в банкоматах с чужой карты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на финансовые организации.

В материале говорится, что в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет получить эти деньги в банкомате. Для этого нужно будет отсканировать QR-код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.

Планы по введению этой системы изданию подтвердили в банках "Открытие", УБРиР и СКБ-банк. Запустить тестирование подобной системы планируют и в ВТБ.

Начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин подчеркнул, что около 30% банкоматов организации уже могут поддерживать эту функцию, а разработкой проведения пилотного проекта ВТБ может заняться уже до конца текущего года.

Ранее в МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян. Основным и наиболее опасным способом является хищение денежных средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.

Злоумышленники также часто пользуются мобильной связью и SIP-телефонией. В этом случае мошенники звонят на телефон жертвам и выманивают личную информацию.

