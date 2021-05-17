Российские банки намерены запустить сервис для снятия денег с чужих карт

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Ряд российских банков с 2022 года начнет внедрять функцию по снятию денег в банкоматах с чужой карты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на финансовые организации.
В материале говорится, что в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы и отправить его другому человеку, который сможет получить эти деньги в банкомате. Для этого нужно будет отсканировать QR-код. Таким же образом можно будет и пополнить счет.
Планы по введению этой системы изданию подтвердили в банках "Открытие", УБРиР и СКБ-банк. Запустить тестирование подобной системы планируют и в ВТБ.
Начальник управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергей Панюшкин подчеркнул, что около 30% банкоматов организации уже могут поддерживать эту функцию, а разработкой проведения пилотного проекта ВТБ может заняться уже до конца текущего года.
Ранее в МВД назвали три главных способа хищения мошенниками денег со счетов россиян. Основным и наиболее опасным способом является хищение денежных средств путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам.
Злоумышленники также часто пользуются мобильной связью и SIP-телефонией. В этом случае мошенники звонят на телефон жертвам и выманивают личную информацию.
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